Há fortes indícios de apoio do serviço secreto russo, diz analista sobre morte de político ucraniano
Suspeito do crime teve prisão confirmada por Zelensky; imagens foram divulgadas
O presidente Volodymyr Zelensky confirmou neste domingo (31) a prisão de um suspeito de matar o ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy. O governo não divulgou detalhes sobre a motivação, mas afirmou que a ação foi cuidadosamente planejada. Em entrevista ao Conexão Record News, o professor de relações internacionais Kleber Galerani destaca indícios de que a operação tenha contado com apoio do serviço secreto russo.
“Parubiy liderou as ações históricas em defesa de um estado pró-União Europeia após os protestos de Euromaidan, no contexto da crise de 2014. Seu assassinato ocorre num contexto onde qualquer agressão política reverbera como ataque às fundações da soberania nacional ucraniana. A meu ver, esse crime simboliza, acima de tudo, um recado”, afirma.
