O presidente Volodymyr Zelensky confirmou neste domingo (31) a prisão de um suspeito de matar o ex-presidente do parlamento da Ucrânia , Andriy Parubiy . O governo não divulgou detalhes sobre a motivação, mas afirmou que a ação foi cuidadosamente planejada. Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Kleber Galerani destaca indícios de que a operação tenha contado com apoio do serviço secreto russo.



“Parubiy liderou as ações históricas em defesa de um estado pró-União Europeia após os protestos de Euromaidan , no contexto da crise de 2014. Seu assassinato ocorre num contexto onde qualquer agressão política reverbera como ataque às fundações da soberania nacional ucraniana. A meu ver, esse crime simboliza, acima de tudo, um recado”, afirma.