‘Impasse por cessar-fogo ajudará o financiamento ucraniano’, diz analista

“Este impasse na busca por um cessar-fogo entre os dois países certamente ajudará a destravar a questão do financiamento ucraniano à guerra”, avalia Kleber Galerani, professor de direito e relações internacionais da Universidade de Franca, ao comentar o pedido do presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, por mais investimentos em defesa durante conferência realizada em Roma, na Itália.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (10), Galerani lembra que “a Rússia hoje controla um quinto da Ucrânia” e que o conflito já provocou milhares de mortes desde 2022. Para o especialista, o cenário de guerra reforça o apelo da Ucrânia por ajuda internacional, especialmente diante da retomada no envio de armas pelos Estados Unidos.



O professor aponta ainda que a União Europeia promete cerca de US$ 12 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões) para apoiar os ucranianos. Segundo ele, “esses ataques coincidem com esta conferência, cujo objetivo é justamente levantar fundos para a Ucrânia”, o que reforça a urgência no apoio financeiro.