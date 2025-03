Inclusão de jornalista em grupo secreto é ‘uma brecha de segurança muito grande’, diz especialista

A inclusão acidental do jornalista Jeffrey Goldberg em grupo especial do governo de Trump para decidir os ataques aos rebeldes do Houthis , no Iêmen, representa “uma brecha de segurança muito grande”, analisa Igor Lucena, especialista em relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25). O jornalista teve acesso a informações ultrassecretas, como alvos, armamentos e o cronograma dos bombardeios — tudo antes das investidas acontecerem.



Segundo Lucena, “isso coloca em evidência os principais líderes do governo americano, o vice-presidente, o secretário de Estado e o secretário de Defesa”, que estavam presentes na lista de autoridades presentes no grupo. A Casa Branca confirmou a existência do grupo e anunciou que está investigando o caso. Já o presidente norte-americano afirmou que não tem conhecimento do incidente.