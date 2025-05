Índia e Estados Unidos devem assinar acordo sobre venda de armas e tecnologia, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News , o especialista em segurança e estratégia internacional Ricardo Cabral discute a instabilidade no Paquistão e a aproximação entre Índia e Estados Unidos. “O J.D. Vance [vice-presidente americano] foi lá alguns dias antes e a tendência era uma aliança muito mais forte entre Índia e Estados Unidos. Eles vão assinar um grande acordo comercial, que prevê, inclusive, venda de armas americanas e tecnologia”, afirma.



O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (15) que as hostilidades entre Paquistão e Índia já foram resolvidas. Em visita às tropas americanas em base militar no Catar, ele pediu que as nações se concentrem no comércio em vez do conflito. Índia e Paquistão chegaram a um acordo de cessar-fogo no último sábado (10), após dias de ataques militares.



Cabral, porém, alerta que a tensão segue presente na região. "O assunto fulcral, que é a questão dos grupos terroristas na Caxemira e em Jammu que atacam os indianos, ainda não foi resolvido. Isso está sendo resolvido pelo serviço de inteligência. O irônico é que, provavelmente, o serviço de inteligência paquistanês deve estar por trás desse ataque, ou pelo menos uma facção dele", finaliza.