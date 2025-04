Índices são alarmantes e demandam atitude urgentes, diz especialista sobre desmatamento na Amazônia

O desmatamento na Amazônia teve aumento de 17,8% de agosto de 2024 a março de 2025. Os dados são do monitoramento do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). Nesse mesmo período, a degradação florestal cresceu mais de 329% e bateu recorde histórico.





Conexão Record News desta sexta-feira (25), Marcello Rodante, advogado e especialista em mudanças climáticas, explica que os valores levantados pela pesquisa são diferentes dos mostrados pelo governo, o que pode gerar divergências. Ele exemplifica que são medições que apontam situações diversas: o Em entrevista aodesta sexta-feira (25), Marcello Rodante, advogado e especialista em mudanças climáticas, explica que os valores levantados pela pesquisa são diferentes dos mostrados pelo governo, o que pode gerar divergências. Ele exemplifica que são medições que apontam situações diversas: o governo mostra mais os pontos de atenção e alarme, já o Imazon demonstra um detalhamento mais específico e com contexto histórico.





Apesar das divergências, o especialista não nega que a situação necessita de atenção e ações das autoridades, pois os índices de desmatamento continuam altos. Entre as atitudes recomendadas por Rodante estão a fiscalização mais intensa e a mudança na legislação, com penas mais rigorosas para os crimes ambientais. “O governo precisa agir, os índices são alarmantes e demandam uma atenção e uma atitude muito urgente”, afirma.





Ainda segundo o advogado, a situação fica mais difícil de controlar na prática, principalmente por ser uma questão complexa e por envolver diferentes entes, devido ao fator de muitas das degradações, ou dos desmatamentos , acontecerem em terras que são públicas e não destinadas. Outro aspecto que gera preocupação é a ultrapassagem do ponto de inflexão — quando o desmatamento chega à situação de não retorno.