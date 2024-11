'Integração profunda' entre Rússia e Coreia do Norte é preocupante, diz especialista

“Estamos vendo uma integração muito profunda , um acordo de parceria que devemos ficar atentos. Eu ficaria muito preocupado com isso”, comentou Ricardo Cabral, especialista em geopolítica, estratégia e história militar, em entrevista para a RECORD NEWS, nesta quarta-feira (20), sobre a aliança militar-social entre Vladimir Putin e Kim Jong-un . De acordo com a Coreia do Sul, mais de 11 mil soldados norte-coreanos foram enviados para Kursk, na Rússia, para integrar um corpo militar de mais de 100 mil homens coreanos que já defendem o lado russo na guerra, como afirmou Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.



“A Rússia alega que são desinformações do ocidente [envio de 11 mil soldados ao território russo], de que não há tropas norte-coreanas envolvidas em combate. Porém, os serviços de inteligência ocidental dizem o contrário”, explicou Cabral.