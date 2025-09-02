Logo R7.com
'Intenção declarada de Putin é ocupar todo o território ucraniano', diz especialista

Presidente da Ucrânia se reúne em Paris com líderes europeus, na próxima quinta (4), para discutir garantias de segurança ao país

Conexão Record News|Do R7

Volodymyr Zelensky irá se reunir com líderes europeus na capital da França, nesta quinta-feira (4), para discutir garantias de segurança que os países podem fornecer à Ucrânia e evitar futuros ataques russos.

O encontro diplomático contará com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o líder da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte; e os primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha.

Em entrevista ao Conexão Record News, o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin diz que a prioridade do presidente russo, Vladimir Putin, não é acabar com a guerra, mas apenas ter uma pausa para reinventar seus movimentos.

“Ocupou a Crimeia, em 2014, depois usou a Crimeia para invadir o sul da Ucrânia. Quer ocupar agora Donbas, e depois usar Donbas para invadir o restante do território da Ucrânia”, afirma.

Segundo o especialista, “na verdade, a intenção declarada da Rússia não é ocupar só um pedacinho da Ucrânia, é ocupar todo o território ucraniano. E isso é aberto, não é escondido pelo Putin, nem pelo Lavrov. É uma tentativa de reconstrução do poder que a então União Soviética tinha”.

A pauta sobre as possíveis garantias de proteção e segurança na Ucrânia se tornou um dos assuntos mais discutidos para os avanços de um cessar-fogo e o fim da guerra no Leste Europeu.

