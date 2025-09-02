'Intenção declarada de Putin é ocupar todo o território ucraniano', diz especialista
Presidente da Ucrânia se reúne em Paris com líderes europeus, na próxima quinta (4), para discutir garantias de segurança ao país
Volodymyr Zelensky irá se reunir com líderes europeus na capital da França, nesta quinta-feira (4), para discutir garantias de segurança que os países podem fornecer à Ucrânia e evitar futuros ataques russos.
O encontro diplomático contará com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o líder da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte; e os primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha.
Em entrevista ao Conexão Record News, o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin diz que a prioridade do presidente russo, Vladimir Putin, não é acabar com a guerra, mas apenas ter uma pausa para reinventar seus movimentos.
“Ocupou a Crimeia, em 2014, depois usou a Crimeia para invadir o sul da Ucrânia. Quer ocupar agora Donbas, e depois usar Donbas para invadir o restante do território da Ucrânia”, afirma.
Segundo o especialista, “na verdade, a intenção declarada da Rússia não é ocupar só um pedacinho da Ucrânia, é ocupar todo o território ucraniano. E isso é aberto, não é escondido pelo Putin, nem pelo Lavrov. É uma tentativa de reconstrução do poder que a então União Soviética tinha”.
A pauta sobre as possíveis garantias de proteção e segurança na Ucrânia se tornou um dos assuntos mais discutidos para os avanços de um cessar-fogo e o fim da guerra no Leste Europeu.
