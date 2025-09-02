'Intenção declarada de Putin é ocupar todo o território ucraniano', diz especialista Presidente da Ucrânia se reúne em Paris com líderes europeus, na próxima quinta (4), para discutir garantias de segurança ao país

Conexão Record News|Do R7 02/09/2025 - 16h23 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share