Irã pode declarar guerra a Israel nas próximas horas, diz especialista

O presidente do Irã, Ali Khamenei, disse que a resposta do país aos ataques desta quinta-feira (12) fará Israel se arrepender. Em entrevista ao Conexão Record News , Ricardo Cabral, analista de relações internacionais, ressalta a possibilidade de, em um próximo discurso à nação, o líder fazer uma declaração formal de guerra.



“Os cenários são todos de escalada e agravamento da crise”, afirma Cabral. Para o especialista, em um futuro cenário de conflito, a probabilidade de que os Estados Unidos unam forças a Israel "é imensa".



Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que lançou a operação para conter a ameaça iraniana à sobrevivência de Israel. Ele disse que os ataques durariam quantos dias fossem necessários para impedir o “perigo claro e presente” da produção de urânio para bombas atômicas no Irã.