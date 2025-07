Israel quer afastar completamente os grupos terroristas do controle de Gaza, diz especialista

O primeiro-ministro de Canadá , Mark Carney, afirmou nesta quarta-feira (30) que o país planeja reconhecer o Estado Palestino durante a Assembleia Geral da ONU , em setembro. Após movimentações da França e do Reino Unido, Portugal também sinalizou intenção similar.



Em entrevista ao Conexão Record News , o analista de relações internacionais Ricardo Cabral explica a proposta israelense para solução do conflito. “Israel deseja alijar completamente os grupos terroristas do controle de Gaza. A proposta que está na mesa dos americanos é colocar as tribos e os clãs sob controle e administração de Gaza”, diz. Um acordo também incluiria a devolução de todos os reféns ainda mantidos pelo Hamas .