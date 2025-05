Jogadora relata caso de machismo de árbitro no Paulistão Feminino: 'na hora certa vou te pegar'

As jogadoras Stella, do Red Bull Bragantino, e Aline Milene, do São Paulo, denunciaram um possível caso de machismo por parte do árbitro Juliano José Alves Rodrigues, que apitou o duelo entre as duas equipes nesta quinta (15), pela segunda rodada do Paulistão Feminino .



Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, a jogadora da equipe de Bragança Paulista pediu pela paralisação do jogo cruzando os braços, como manda o protocolo antirracismo da FIFA. A paralisação não foi realizada. Em entrevista ao fim da partida, Stella relatou o que aconteceu.



“Ele [árbitro] virou para mim e virou ‘na hora certa eu vou te pegar’. [...] Eu fiz o sinal, a Federação Paulista adotou o protocolo, que a gente em qualquer momento de racismo, algum tipo de preconceito sofrido, a gente tem que fazer o sinal, eu fiz o sinal e nada aconteceu”, relata a atleta.



Aline Milene, também presente na entrevista pós-jogo, confirmou o acontecimento. “Quando os homens vêm apitar a gente, eles acham que podem falar da forma que bem entendem. E não é dessa forma, tem que haver um respeito muito grande. [...] Quando a Stella faz esse gesto, eu falei para o banco ‘Vamos parar! Vamos parar!’. Não é dessa forma que o futebol feminino tem que ser visto e tem que ser tratado”, diz a jogadora são-paulina.



Os dois clubes já se posicionaram a favor das atletas, através de notas oficiais. A Federação Paulista diz que “não tolera, sob nenhuma circunstância, atitudes preconceituosas, discriminatórias ou desrespeitosas dentro ou fora de campo” e que “toda manifestação contrária aos valores de igualdade, respeito e integridade será apurada com rigor”.



A RECORD NEWS tentou contato com o árbitro, mas não houve retorno. O caso não foi relatado na súmula da partida.