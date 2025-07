Legislação trabalhista está amadurecida e colabora para queda do desemprego, segundo especialista

A taxa de desemprego no país caiu para 5,8% no segundo trimestre deste ano. Os dados foram divulgados nesta quinta (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo as informações, a taxa do trimestre encerrado em junho foi a menor da série histórica, iniciada em 2012. A desocupação teve queda de 1,2% em comparação com o trimestre anterior, de janeiro a março, e 1,1% na comparação com 12 meses atrás. O número absoluto de desocupados registrou queda de 17,4%. Com esse resultado, o Brasil fechou o mês de junho totalizando 6,3 milhões de desempregados.



“Hoje o cenário jurídico brasileiro é muito mais estável, muito mais seguro para os agentes econômicos”, avalia Paulo Renato Fernandes, professor especialista em direito trabalhista . Ele também relaciona o bom momento à segurança jurídica para contratação e geração de empregos no país.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (31), Fernandes diz que, apesar de limitações nas estatísticas, o ambiente legal favorece investimentos: “Quando você tem um mercado seguro, faz com que os empresários invistam mais”. Segundo ele, esse cenário contribui diretamente para a criação de novos negócios e vagas de trabalho .



O professor destaca que a legislação trabalhista brasileira passou por mudanças desde 2017, com impactos positivos. “É um processo de amadurecimento da legislação do trabalho brasileira”, afirma. Para ele, um ambiente jurídico previsível e estável tem reflexo direto na queda do desemprego e na expansão do mercado formal.