Líderes da União Europeia debateram a proposta orçamentária do bloco para o período entre 2028 e 2032. O valor equivale a mais de R$ 10 trilhões e inclui o financiamento para a Ucrânia.



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