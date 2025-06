Livre-comércio 'se tornou um instrumento de disputa de poder’, diz analista sobre EUA e China

Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó reflete sobre o discurso em favor do livre comércio , que, depois de ter unido os países na década de 1990, “hoje deixou de ser um elemento exclusivamente ideológico e se tornou um instrumento de disputa de poder”.



“Parece que os países têm adotado instrumentos de pressão, tentando prejudicar a economia do outro com o objetivo de obter vantagens nessas negociações”, diz Feijó sobre encontro entre representantes de China e Estados Unidos , que estão na Inglaterra nesta segunda-feira (9) para negociar as tarifas comerciais.



O governo britânico informou que não participará das conversas, mas disse que defende o livre-comércio. Na quinta-feira (5), os presidentes Donald Trump e Xi Jinping se falaram por telefone . Em maio, as duas maiores economias do mundo acertaram reduções das tarifas mútuas.



Ainda em meio às tensões, as exportações chinesas registraram um leve crescimento no mês passado, com um aumento de 4,8% em ritmo anual. O número continua abaixo da previsão, e o índice de preços ao consumidor registrou em queda. O relatório da Administração Geral das Alfândegas aponta que as exportações chinesas ao país americano caíram 12,7% em comparação a abril.