Macron se tornou o líder mais relevante da Europa, diz especialista

O presidente da França conversou por telefone com Vladimir Putin , presidente da Rússia. Foi a primeira conversa entre os dois desde setembro de 2022. O Palácio do Eliseu informou que Macron pediu um cessar-fogo na Ucrânia, além da retomada de negociações para encerrar o conflito. Uma fonte do governo acrescentou que ele também dialogou com Volodymyr Zelensky antes e depois da ligação com Putin, para informá-lo sobre o teor das tratativas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (2), Manuel Furriela, analista internacional, considera que o presidente francês, Emmanuel Macron , “acabou ocupando um vácuo de lideranças internacionais”. Segundo o especialista, o político europeu conseguiu preencher um espaço importante nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, apesar de seu país não ser a maior economia da região.



Furriela, porém, avalia que Macron “não é a principal liderança que deveria estar envolvida nessa pressão internacional”, papel que ele atribui aos Estados Unidos. Ainda assim, o analista vê seus movimentos como positivos para a busca por um desfecho do conflito. A Rússia, afirma o professor, passa por um processo de esgotamento no campo de batalha, “inclusive trazendo soldados até mesmo da Coreia do Norte por uma questão de contingente”.