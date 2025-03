Mediação para cessar-fogo guiada por países do Oriente Médio é um progresso, afirma especialista

“É importante que o Egito e o Catar sejam de alguma forma os operadores, os financiadores dessa mediação”, diz Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense. O grupo terrorista Hamas concordou com os termos do novo cessar-fogo na Faixa de Gaza , mediado pelo Egito. O acordo garantiria a liberdade de mais cinco reféns. Israel e os Estados Unidos fizeram uma contra-proposta, que não foi revelada.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31), Lier explica que a negociação dos termos do acordo é um entrave quando parte de alguma potência externa, como os Estados Unidos , do que quando os mediadores estão no Oriente Médio.



No último domingo (30), o primeiro-ministro israelense pediu que os extremistas entreguem as armas e deixem Gaza. Em Tel Aviv , milhares de manifestantes foram às ruas pedir a libertação dos reféns. Parentes dos sequestrados também pediram para que o presidente americano Donald Trump continue os esforços para trazer os reféns de volta.