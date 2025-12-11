Logo R7.com
México aprova aumento de tarifas de importação; Brasil está na lista de afetados

Taxas atingem mais de 1.400 produtos em setores automotivo, têxtil e eletrodomésticos

Conexão Record News|Do R7

O Senado mexicano aprovou um aumento nas tarifas de importação que impactará diversos países, incluindo China e Brasil. A medida surge em meio à pressão comercial dos Estados Unidos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

