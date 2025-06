Momento 'histórico e preocupante', afirma especialista sobre escalada da tensão entre Israel e Irã

A intensificação do conflito entre Israel e Irã é um momento "histórico e preocupante”, afirma Vladimir Feijó, analista internacional e professor, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (13).



“Além dos 200 jatos, Israel já confirmou operações especiais, com soldados em solo do território iraniano, tanto realizando atividades de destruir equipamentos de defesa do Irã, mas também conduzindo assassinatos direcionados a certas lideranças. Foram, pelo menos, 20 comandantes, além desses de altíssimo escalão , mortos”, diz o professor.



Feijó aponta que os ataques miravam áreas de moradia de lideranças políticas e científicas. “O Irã teria sido avisado por um país aliado de que ataques estavam iminentes, e tentou retirar parte da sua liderança militar e política das suas residências e os colocou em bunkers. Mas, ainda assim, Israel atacou alguns desses bunkers e parece que obteve sucesso em eliminar dessas lideranças”, completa.