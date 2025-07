Mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo têm alta alarmante nos últimos dez anos

Em dez anos, o índice de motociclistas mortos no trânsito de São Paulo passou de 32% do total de óbitos para 47%. Especialistas apontam que a baixa proteção e a falta de regulação do mercado de entregas são fatores que contribuem para a alta.



Segundo Daniel Ortiz, especialista em mobilidade urbana, o número de motociclistas circulando na cidade de São Paulo cresceu em 40% no período, contribuindo para a alta nas mortes.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), Ortiz aponta problemas de fiscalização e controle do trânsito e de conscientização da população. De acordo com o especialista, 52% dos óbitos de motociclistas no trânsito acontecem durante fins de semana, sendo 35% destes durante o período da madrugada.



Ortiz ainda ressalta a necessidade do uso do capacete de forma adequada, prática que é deixada de lado por alguns condutores.