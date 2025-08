Mortes por câncer colorretal, como o de Preta Gil, podem aumentar 36% no Brasil em 15 anos

Um estudo publicado pela Fundação do Câncer prevê um aumento de 36% nas mortes por câncer colorretal no Brasil até 2040, com crescimento de 35% entre homens e 37,63% entre mulheres. A região Sudeste deverá concentrar o maior número absoluto de óbitos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, afirma que a falta de programas de rastreamento no Brasil contribui para o diagnóstico tardio da doença.



"Esse é um tipo de câncer que tem muita relação com a obesidade, que a gente está vendo as taxas crescerem muito no Brasil. [...] Claro que aqui vai valer a questão do tabagismo, do alcoolismo, da alimentação incorreta. Então, hoje a gente precisa priorizar, no dia a dia, os alimentos mais saudáveis, a fruta, a fibra, tomar muito cuidado com carne vermelha. Mas a atenção principal aqui é: se eu estou muito acima do meu peso ou se eu estou obesa, é fundamental que eu procure ajuda", alerta.



Recentemente, a cantora Preta Gil morreu morreu aos 50 anos vítima dessa doença. Ela enfrentou complicações de saúde, incluindo cirurgias e tratamentos intensivos.