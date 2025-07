Mudança penal vetada por Lula era ‘jabuti’, diz especialista; entenda a prática política

O presidente Lula vetou o trecho de uma lei que diminuía a pena mínima para lavagem de dinheiro e ocultação de bens. No texto do Congresso, a pena mínima iria de 3 para 2 anos, enquanto a máxima aumentaria de 10 a 12 anos. A justificativa do veto é de que a medida significaria um enfraquecimento do arcabouço legal brasileiro.



O professor de direito constitucional do Mackenzie Flavio de Leão Bastos, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), explica que o ponto principal da lei é a elevação da pena para crimes de furto, roubo e receptação de cabos de energia , mas o texto também previa mudanças nas penas para lavagem de dinheiro, o que o professor classifica como um “jabuti”.





“O jabuti traz a ideia de que quando o Congresso discute um certo tema e alguns parlamentares inserem, colocam no meio do texto, sem que ninguém dê muita importância, um tema que não se relaciona com o tema da lei que está sendo discutida", explica.



Bastos diz que a prática do “jabuti” é antiga, mas vê como antiética. “Muitas vezes um tema que seria rejeitado numa lei específica para este tema passa desapercebido no meio de um texto que trata de outras questões”, completa.