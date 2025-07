'Não basta fazer um acordo de paz considerando somente Rússia e EUA', diz analista após nova reunião

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio , se encontrou com o chanceler russo, Serguei Lavrov, na Malásia. Segundo Rubio, a reunião durou cerca de 50 minutos e foi muito franca. O secretário ainda afirmou que expressou a frustração dos Estados Unidos pelo fato de não ter havido mais progresso nas negociações para um fim da guerra na Ucrânia .



Outra declaração foi do vice-ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, que afirmou que a tendência positiva nas relações com Washington não desapareceu. Apesar disso, Ryabkov disse que Washington age em “zigue-zague” em muitas questões e que a Rússia sabe resistir a qualquer possível sanção futura dos americanos. Já o presidente Donald Trump afirmou que deve fazer uma grande declaração sobre a Rússia na segunda-feira (14).



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, analisa que, apesar da boa vontade na área diplomática de Rubio e Lavrov, a resolução do conflito se torna muito complexa devido aos termos exigidos pelos dois lados do conflito para a assinatura de um acordo, com a questão dos territórios ocupados pelos russos na Ucrânia.



“Em termos práticos a gente não tem ainda nenhuma possibilidade, uma luz no fim do túnel no sentido de um acordo, até porque a Ucrânia diverge em relação aos termos desse acordo”, afirma.



Pasquarelli também comenta que a atitude do presidente Donald Trump pode complicar a situação, ao tentar conversar com os russos para negociações do acordo, ao mesmo tempo em que envia mais armamentos para Kiev . Outro fator que pesa na balança, segundo ele, são os outros atores envolvidos no conflito, como a União Europeia , que pode ser interferida diretamente com a guerra.



“É necessário também trazer a União Europeia para esse diálogo e, claro, a própria Ucrânia. Não basta fazer um acordo de paz considerando somente Rússia e Estados Unidos”, conclui.