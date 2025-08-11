Logo R7.com
Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista

Pyongyang anunciou que reagirá com "medidas contundentes" caso seja provocada por exercícios militares de Seul

Conexão Record News

A Coreia do Norte anunciou que vai reagir com “medidas contundentes” caso seja provocada pelos exercícios militares sul-coreanos, que acontecem em parceria com os Estados Unidos entre os dias 18 e 28 deste mês. Os exercícios anuais conjuntos sempre foram criticados pelo país por considerá-los treinamento para uma invasão.

Em entrevista ao Conexão Record News, o analista internacional Vladimir Feijó ressalta o estreitamento das relações entre Rússia e Coreia do Norte e o distanciamento entre as nações vizinhas. “Não existe mais a vontade de diálogo com o sul”, diz.

Para o especialista, a principal resposta aos exercícios deve se dar por meio da retórica. “Mas eu não duvido também que a gente veja exercícios militares da Coreia do Norte, provavelmente com lançamentos de mísseis, mas também a imposição de exercícios marítimos, ou seja, demonstração de forças”, comenta.

