Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista

A Coreia do Norte anunciou que vai reagir com “medidas contundentes” caso seja provocada pelos exercícios militares sul-coreanos, que acontecem em parceria com os Estados Unidos entre os dias 18 e 28 deste mês. Os exercícios anuais conjuntos sempre foram criticados pelo país por considerá-los treinamento para uma invasão.



Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó ressalta o estreitamento das relações entre Rússia e Coreia do Norte e o distanciamento entre as nações vizinhas. “Não existe mais a vontade de diálogo com o sul”, diz.



Para o especialista, a principal resposta aos exercícios deve se dar por meio da retórica. “Mas eu não duvido também que a gente veja exercícios militares da Coreia do Norte, provavelmente com lançamentos de mísseis, mas também a imposição de exercícios marítimos, ou seja, demonstração de forças”, comenta.