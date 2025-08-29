Não faz sentido fintechs terem menos obrigações que bancos, diz especialista sobre norma da Receita Órgão federal determinou maior transparência de bancos digitais após operação contra o crime organizado, que lavava dinheiro nessas instituições

Conexão Record News|Do R7 29/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share