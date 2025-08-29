Não faz sentido fintechs terem menos obrigações que bancos, diz especialista sobre norma da Receita
Órgão federal determinou maior transparência de bancos digitais após operação contra o crime organizado, que lavava dinheiro nessas instituições
“Faz pouco sentido os bancos terem determinadas obrigações e as fintechs não terem. O que acontece nesse momento é essa equiparação”, avalia Tiago Câmara, advogado especialista em direito tributário, ao Conexão Record News de sexta-feira (29).
A análise do especialista é sobre a decisão da Receita Federal de igualar o tratamento de fintechs e bancos tradicionais, oficializada nesta sexta (29).
“O que há na verdade é essa equiparação para que as fintechs cumpram determinadas obrigações acessórias, e que informem à Receita Federal alguns dados e operações realizadas pelos seus usuários, assim como fazem os grandes bancos há mais de 10 anos”, explica Câmara.
Últimas