Não há previsão legal de envio de criminosos dos EUA para El Salvador, afirma especialista

Em visita a El Salvador na segunda-feira (3), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio , elogiou a proposta do país de receber criminosos perigosos , americanos e estrangeiros, em um centro de confinamento de terrorismo – uma megaprisão considerada a maior da América Latina. Grupos de direitos humanos condenaram a proposta, que também enfrenta impasses legais.



“Quando você comete um crime em um país estrangeiro, ou você fica preso naquele país, ou você é extraditado para cumprir pena no seu país. Não existe uma previsão legal, nem no direito internacional, nem no direito interno de quase todos os países do mundo, de que se possa fazer o cumprimento da pena em um país terceiro”, destacou o pesquisador de Harvard Vitelio Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6).