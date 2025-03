“Não sabemos quanto tempo vai durar”, diz especialista sobre governo reestabelecido na Coreia do Sul

Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador e professor de relações internacionais Vitelio Brustolin comenta o evento mais recente na crise política da Coreia do Sul — nesta segunda-feira (24), o primeiro-ministro Han Duck Soo foi reestabelecido como presidente interino do país, após o Tribunal Constitucional anular seu impeachment .



O especialista afirma que é difícil prever quanto tempo durará o governo, visto que o impeachment de Yoon Suk Yeol — afastado após declarar lei marcial — deve ser julgado em breve. “Se ele sofrer impeachment, o que provavelmente vai acontecer, a Coreia do Sul tem 60 dias para fazer eleições. Então não sabemos quanto tempo vai durar esse governo do Han Duck Soo”, diz.