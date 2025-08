Nova composição de gasolina e diesel reforça protagonismo do Brasil na transição energética; entenda

“Essa medida reforça o protagonismo do Brasil na transição energética mundial”, diz João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia, sobre o aumento da quantidade de etanol misturado à gasolina e de biodiesel ao diesel no Brasil. Ele comenta que a mudança reduz a dependência do país de combustíveis importados e ajuda a cumprir metas ambientais, especialmente no setor de transportes, que responde por metade das emissões de energia.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (1º), Marques aponta que o Brasil é autossuficiente em etanol e pode ampliar as exportações. Ele destaca que “a inovação tecnológica tem um papel fundamental para redução de custos” e defende políticas públicas que unam incentivos à produção e à demanda de biocombustíveis.