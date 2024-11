Novas sanções irão piorar a situação da Rússia, explica especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (28), Vitelio Brustolin, pesquisador da universidade de Harvard, afirmou que é um consenso internacional que as sanções estabelecidas contra a Rússia teriam muito mais efeito caso a China não ajudasse, enviando suas empresas para o país, e a Índia não comprasse seu petróleo. "O rublo [moeda da Rússia] desvalorizou nesta semana na maior marca histórica desde o início da guerra. A economia russa está com uma taxa de juros alta e a população sofre", disse.



No entanto, segundo Brustolin, o acordo de países nórdicos, bálticos e a Polônia de ampliar as medidas em oposição a Vladimir Putin, feita na última quarta-feira (27), pode piorar ainda mais a situação.



Durante uma reunião, Suécia, Polônia, Noruega, Dinamarca, Estônia, Finlândia e Letônia disseram que estão dispostos a aumentar as sanções contra a Rússia e contra os que apoiam a invasão na Ucrânia .