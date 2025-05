Novas sanções podem acabar fortalecendo governo russo internamente, diz analista

O ministro das Relações Exteriores alemão defendeu, neste domingo (25), novas sanções do Ocidente contra a Rússia. Após a última onda de ataques contra a Ucrânia, Johann Wadephul afirmou que Putin não está interessado na paz e que a União Europeia deve concordar com novas sanções.



O representante alemão disse esperar que as novas medidas pressionem Moscou a negociar um cessar-fogo e evitar consequências graves para a economia russa.



“Boa parte daquilo que é essencial para a economia russa já está sob sanção”, afirma Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (26).



Segundo Feijó, ao invés de sufocar a economia russa e, consequentemente, levar ao fim do conflito na Ucrânia, novas sanções poderiam ter efeito contrário, aumentando o apoio da população ao governo do Kremlin à medida em que reforça o discurso nacionalista de que o Ocidente está contra a Rússia.