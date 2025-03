Número de mortes de motociclistas em São Paulo é o maior no mês de fevereiro desde 2015

Segundo dados do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, o número de mortes de motociclistas na cidade de São Paulo foi o maior para o mês de fevereiro desde 2015. Foram contabilizadas 31 mortes no período — em janeiro, o número também foi de 31 mortes. O aumento se dá em meio ao embate entre a prefeitura de São Paulo e aplicativos de transporte pela liberação da operação de mototáxis na cidade.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25), Coronel Roberto Alves, especialista em segurança, comenta o assunto. “O aumento da frota [de motos] é importante [para o aumento de mortes]. Nos últimos 15 anos, duplicou o número de motos no trânsito. A agilidade da motocicleta, junto com a agilidade dos serviços que nós queremos hoje, os aplicativos trouxeram essa novidade, todo mundo gosta da agilidade. Mas para o trânsito, a pressa é inimiga da perfeição.”