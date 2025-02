Ordem mundial está se reconfigurando, segundo especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), Lier Ferreira, especialista em relações internacionais, comenta que as dinâmicas de poder no mundo estão passando por uma transformação. Nos próximos anos, o cenário global será dominado por três grandes potências: China, Rússia e Estados Unidos.



Ferreira destaca que o recente acordo entre os EUA e a Ucrânia , que permite a exploração de minerais raros no território ucraniano, exemplifica essa disputa. Segundo ele, o tratado fortalece a posição americana frente à China, garantindo ao Ocidente o suprimento de matéria-prima essencial para a produção de semicondutores.