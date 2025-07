‘Os sinais já são preocupantes’, diz especialista sobre presença de plástico no corpo humano

Uma pesquisa brasileira analisou amostras de grávidas em Alagoas e detectou a presença de plástico em placentas e cordões umbilicais . É o primeiro estudo na América Latina e o segundo no mundo a provar a presença das partículas. Os resultados foram publicados na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (25), Daniel Vargas, que lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde na FGV São Paulo, aponta que o plástico se tornou uma prioridade na discussão global, visando diminuir as consequências ao clima e ao ser humano.





“As pesquisas começam a mostrar cada vez mais como esse rastro dos resíduos do plástico chegam até o ser humano e, agora, essa pesquisa realizada no Brasil confirma uma tendência que já vem sendo alertada e apontada no mundo”, diz.



Vargas explica que ainda não há maiores detalhes sobre esse impacto do plástico, mas a preocupação é real. ”Os sinais já são suficientemente preocupantes para provocar ações e quem sabe medidas que sejam relevantes para combater esse problema”, completa.