Paulistas ainda podem ter 'dor de cabeça' com as tempestades, alerta meteorologista

A meteorologista do Climatempo Alana Gabriele, em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (24), afirmou que as "dores de cabeça" com as chuvas intensas em São Paulo podem continuar. "A tarde de hoje e a noite ainda devem ter previsões de temporais. Então, a chuva vem com mais intensidade e também com ventanias, que é o que causa esses transtornos , como os alagamentos e elevação dos níveis dos rios e córregos", disse.