Pentágono calcula prazo de seis meses para retirar minas do estreito de Ormuz

A retirada de minas do estreito de Ormuz pode demorar até seis meses, segundo o Pentágono. Fontes revelaram que o Irã teria instalado dispositivos à distância, o que dificulta a detecção.



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