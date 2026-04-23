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Pentágono calcula prazo de seis meses para retirar minas do estreito de Ormuz

Segundo fontes, algumas foram instaladas à distância, o que dificulta a detecção

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A retirada de minas do estreito de Ormuz pode demorar até seis meses, segundo o Pentágono. Fontes revelaram que o Irã teria instalado dispositivos à distância, o que dificulta a detecção.

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