Pix por aproximação é ‘mais seguro’, afirma especialista

Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (28), Hugo Garbe, professor doutor em economia do Mackenzie, comenta a implementação do Pix por aproximação , que passa a valer a partir de hoje. “O Pix é um sucesso absoluto . É uma tecnologia que o Brasil vende para o mundo todo. De forma geral, a aproximação é muito utilizada para pagamentos no débito, no crédito e, agora, pode ser feita no Pix. É mais um avanço da tecnologia, e é até mais seguro.”