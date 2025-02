'Pix por aproximação é uma ótima notícia neste Carnaval', diz especialista

O Pix por aproximação é uma ótima notícia neste Carnaval, afirma o especialista em direito digital Flávio D’Urso, em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (25). “É ilógico você precisar abrir sua conta bancária em local público para fazer operações de baixo valor, você corre muito risco de ter a conta invadida no caso de roubo do celular”, diz D’Urso. A nova modalidade de pagamento por Pix entra em vigor nesta semana e terá limite de até R$500 por transação.



O especialista explica que essa nova operação é facultativa para os bancos e é uma tecnologia comum, já implementada com cartões de débito e de crédito. “Nem vai precisar ter o aplicativo do banco no seu aparelho, basta ter o Pix por aproximação cadastrado no celular”, conclui o especialista.