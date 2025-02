Poder da Europa está ‘declinando’ em relação a outras potências contemporâneas, diz especialista

“A Europa , do ponto de vista das relações globais de poder, é uma região cujo poder vem declinando relativamente, em face, por exemplo, à Rússia, aos Estados Unidos, à China e outros pivôs estratégicos do mundo contemporâneo”, diz Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do Ibmec-RJ (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (19). Segundo o especialista, os países europeus não tiveram seus interesses levados em consideração nas negociações entre Donald Trump e Vladimir Putin para o fim do conflito na Ucrânia.



Os países da Europa marcaram uma nova reunião para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia, após serem deixados de fora do encontro entre EUA e Rússia . De acordo com a agência de notícias Reuters, a nova reunião contará com a presença do Canadá .



Reino Unido e Suécia anunciaram que estudam a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia e o presidente Trump afirmou que não irá se opor à decisão. Na segunda-feira (17), líderes afirmaram que consideram a possibilidade para garantir a segurança e estabilidade na região.