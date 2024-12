'Poderia ser imensamente benéfico para a Europa', diz especialista sobre acordo UE-Mercosul

Em entrevista ao Conexão Record News , Daniel Vargas, professor da FGV, comentou sobre a visita de Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, à cidade de Montevidéu, no Uruguai. A visita indica um avanço importante no acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Von der Leyen chegou na capital uruguaia na manhã desta quinta-feira (5) e participa de reunião do bloco econômico sul-americano.



“Acordo poderia ser imensamente benéfico para a Europa. Uma parte da inflação está associada ao preço dos alimentos. Se ela [União Europeia] abre mercados para importar alimentos que vêm de fora, mais baratos, isso também gera um bem-estar para a população. [...] A Europa está espremida, suas indústrias não encontram um espaço fácil para prosperar. Com a abertura do comércio no Mercosul, essas empresas podem ter a chance de vir aqui”, completou.