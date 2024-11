Política migratória de Trump pode impactar o PIB dos Estados Unidos, diz especialista

Donald Trump , que venceu a disputa eleitoral contra Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos , prometeu retomar as políticas migratórias e fazer uma deportação em massa no país. Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (6), Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM, afirmou que o PIB (Produto Interno Bruto) do país pode ser afetado. “Esses imigrantes fazem as tarefas que os americanos não querem fazer”, explicou o especialista.