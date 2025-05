Políticas de incentivo à docência se tornaram ‘dever urgente do Estado’, diz especialista

Começa nesta quinta-feira (8) o pagamento do programa Pé-de-Meia Licenciaturas , focado em fortalecer a formação de docentes. O incentivo é de R$ 1.050,00 por mês, dos quais R$ 700,00 podem ser sacados imediatamente, enquanto a outra parte fica em uma poupança até o final da faculdade do contemplado.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), o PhD em educação Rafael Parente comenta os efeitos do programa. O especialista aponta a importância de políticas que visam diminuir o "apagão” de professores e diz que 34% dos estudantes de licenciatura desistem antes do fim do curso, principalmente por desafios financeiros.



“É por isso que essa política é tão especial, a gente precisa apoiar quem quer ensinar, quem quer se tornar professor, isso se tornou um dever urgente do Estado. A gente precisa de fato passar essa mensagem que nós precisamos priorizar os professores”, completa Parente.