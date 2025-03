Possível acordo EUA-Argentina traz ‘elemento contrário’ ao Mercosul, explica especialista

Possível acordo entre Argentina e Estados Unidos traz consequências negativas para o Mercosul , segundo o doutor em ciência política Bruno Pasquarelli. Donald Trump já admitiu a possibilidade de um acordo bilateral entre os países. O especialista explica, em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (4), a relação de dependência que a Argentina possui com o bloco sul-americano.



“O Milei tenta esticar a corda para ver até onde ele consegue levar essa negociação. Se isso vai realmente gerar a saída da Argentina do Mercosul, eu acho muito inviável para a própria Argentina. Acordos de livre-comércio não podem ser realizados por membros fora do bloco, isso traz um elemento contrário ao próprio bloco e enfraquece as negociações entre Mercosul e União Europeia.”