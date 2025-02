Proposta de corte de gastos de Donald Trump divide população e base de apoio, diz especialista

Um plano de Donald Trump que prevê cortes de US$ 2 trilhões (cerca de R$ 11,64 trilhões, na cotação atual) para pagar suas propostas de campanha, e de mais de US$ 4 trilhões (cerca de R$ 23,08 trilhões) em impostos, avançou na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.



Aprovado em votação apertada, de 217 contra 215 votos, o texto ainda inclui US$ 100 bilhões (cerca de R$ 577 bilhões) em gastos com fiscalização das fronteiras e forças armadas, e propõe estender isenções fiscais concedidas no primeiro governo Trump.



De acordo com o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin, a proposta é recebida de forma mista tanto pela população dos Estados Unidos, quanto pela base de apoiadores do republicano. Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (26), o especialista cita a ausência de uma solução meio-termo, que afasta, inclusive, alguns partidários de Trump.



“Teve, por exemplo, o Thomas Massie, que é um falcão fiscal. Ele é contra os impostos, mas votou contra [a proposta], porque ele acredita que só reduzir e cortar todos os programas sociais na base não ajudaria o estado, não ajudaria os Estados Unidos”, menciona Brustolin.