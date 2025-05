Putin está tentando ganhar mais tempo e território em conflito com Ucrânia, afirma especialista

A Ucrânia acusou a Rússia de executar ataques limitados ao nordeste de Sumy, mas sem usar mísseis ou drones. O líder Volodymyr Zelensky não aceitou a proposta de trégua de três dias e pediu um cessar-fogo de 30 dias . A denúncia acontece em meio à trégua decretada pelo presidente russo, Vladimir Putin, que coincide com o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, garante que Putin está tentando ganhar mais tempo e mais território durante a guerra, além de querer trazer “o máximo de efeitos negativos” para que, quando chegue um acordo de paz, ele consiga conquistar ainda mais terras que contenham os minerais raros , a fim de alcançar benefícios próprios e realizações comerciais, principalmente com a China.



“É muito difícil a gente continuar dentro desse conflito”, diz o especialista, visto que o governo americano assinou um acordo de minerais com a Ucrânia e, em breve, "vão ter territórios ucranianos sendo trabalhados com empresas dos Estados Unidos".