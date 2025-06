Putin só comparecerá às negociações de paz para assinar o acordo, afirma especialista

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que Donald Trump pode participar das negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia se o presidente russo também concordar em participar. O político turco afirmou que vai fazer os contatos necessários para realizar a reunião o mais breve possível.



“Putin só sai para assinar acordo, ele não vai aceitar se reunir”, afirma Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, em conversa com o Conexão Record News , desta quinta-feira (26). Segundo Cabral, esse é o “estilo” russo: os presidentes enviam assessores, como Vladimir Medinsky, para as discussões iniciais e só aparecem para encerrar o assunto.



O especialista coloca que, na situação atual, é muito possível que as negociações avancem desta vez, pois ambos os países estão se desgastando com o conflito e podem entrar em crise.