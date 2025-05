‘Qualquer fagulha pode gerar um conflito maior’, diz especialista sobre tensões entre Israel e Irã

A Força Aérea israelense bombardeou, nesta segunda-feira (5), instalações usadas pelos rebeldes Houthis no Iêmen. O ataque foi uma retaliação ao míssil que atingiu área próxima ao aeroporto de Tel Aviv no domingo (4). Os Estados Unidos também fizeram ofensiva contra os extremistas na capital do país árabe.



Em entrevista ao Conexão Record News , Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, comenta uma possível escalada do conflito com a participação do Irã , que tem histórico de apoio aos Houthis.



“O conflito entre Israel e Irã é de uma proporção muito grande, que pode trazer muitos atores nesse processo. Eu acredito ainda numa tentativa de contenção, mas nós estamos numa situação que qualquer fagulha pode gerar um conflito maior”, diz.