Queda de avião na Índia pode ter sido causada por ‘ingestão de pássaros’, explica especialista

Com mais de dez anos de operação, avião Boeing 787 nunca tinha sofrido um acidente, explica James Waterhouse, professor do departamento de engenharia aeronáutica da USP de São Carlos, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (12). O primeiro acidente fatal envolvendo o modelo aconteceu nesta manhã em Ahmedabad, na Índia.



Waterhouse diz que há a probabilidade da causa do acidente ser uma falha no motor. “Geralmente, isso acontece em razão de choque com pássaros. O avião pode ter tido uma ‘ingestão de pássaros’ e pode ter estourado um motor, ou ambos os motores. [...] Isso já aconteceu com aquele caso do Rio Hudson [em 2009], onde os pássaros pararam os dois motores — um evento raríssimo de acontecer”, relata.



O especialista ainda detalha os procedimentos que devem ser tomados na investigação. “Boa parte da cauda do avião está inteira, então é provável que os gravadores de dados e de voz do avião sejam retirados e analisados em um tempo muito curto. Acredito que [os dados desses gravadores] sejam suficientes para determinar a causa-raiz deste problema”, completa.