‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia

A Rússia lançou contra a Ucrânia, nesta terça-feira (19), um dos maiores ataques desde o mês de julho . Segundo a força aérea ucraniana, foram mais de 270 drones e 10 mísseis, e 16 locais foram atingidos pelos projéteis que ultrapassaram as defesas ucranianas. Oito pessoas morreram e outras 54 ficaram feridas.



Durante reunião na Casa Branca nesta segunda (18), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu garantias de segurança à Ucrânia, afirmou discutir o tema com líderes europeus e adiantou que um acordo vai depender de concessões territoriais, como a não reivindicação da Crimeia , e a desistência de integrar a Otan — o que motivou o início do conflito há três anos.



No entanto, o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin explica que a garantia de proteção de países europeus “é praticamente a mesma coisa que ingressar na Otan”. O especialista também considera exigências como o reconhecimento da anexação da Crimeia “muito difíceis”.



“Quase nenhum país do mundo reconhece. Apenas algumas ditaduras, Belarus, por exemplo. E existem razões para isso. A Carta da ONU proíbe a anexação de territórios pela força. Então seria rasgar a Carta da ONU. E o alívio das sanções contra a Rússia, isso já está no radar. Agora isso tudo ainda precisa ser discutido”, diz em entrevista ao Conexão Record News .