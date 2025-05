Reino Unido é o maior beneficiado em novo acordo com a União Europeia, analisa especialista

Reino Unido e União Europeia chegaram, nesta segunda-feira (19), a um acordo sobre comércio e defesa, em aproximação mais significativa desde o Brexit . Com o tratado, o Reino Unido vai participar de projetos conjuntos de aquisição no setor de defesa, e a entrada de alimentos e visitantes na União Europeia será facilitada.



Para o analista internacional Vladimir Feijó, em entrevista ao Conexão Record News , o Reino Unido é o maior beneficiado no acordo. “Os britânicos andavam muito prejudicados, porque ao sair da União Europeia, havia expectativa que fechariam áreas de livre comércio e conseguiriam expandir os seus mercados”, o que, segundo o especialista, não aconteceu.



O país e o bloco também se comprometeram com uma cooperação mais estreita sobre os direitos de emissão, permitindo que empresas britânicas evitem impostos ao carbono europeu. Os novos laços comerciais, impulsionados pelo tarifaço de Donald Trump , devem contribuir com mais de R$ 68 bilhões para a economia britânica até 2040.