Rejeição da Coreia do Norte ao diálogo escalona tensões na Ásia, analisa especialista

Autoridades da Coreia do Sul começaram, nesta segunda-feira (4), a remover alto-falantes que transmitiam mensagens contra a Coreia do Norte ao longo da fronteira. O objetivo seria acalmar a tensão entre os dois países e retomar o diálogo com Pyongyang. Tecnicamente, as duas nações continuam em guerra, já que o conflito dos anos 1950 terminou sem um tratado de paz.



Apesar dos esforços do país vizinho, o Norte rejeita as propostas e afirma não ter interesse em conversar com Seul . Segundo o analista internacional Vladimir Feijó, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (4), a situação intensifica tensões regionais.



“O regime da Coreia do Norte, ao se preparar para a guerra, não só desenvolve novas tecnologias, mas insiste em planos de ataque de altíssimo poder destrutivo”, comenta.