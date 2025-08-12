Relação bilateral do Brasil com os EUA é a pior dos últimos 200 anos, avalia especialista

O cancelamento da reunião entre Brasil e Estados Unidos aumentou a tensão comercial entre os países. O encontro entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, aconteceria nesta quarta-feira (13), mas foi desmarcado pelo lado norte-americano. Os países discutiriam o tarifaço , visando reabrir o diálogo sobre o tema.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (12), Lucas Ferraz, coordenador do centro de negócios globais da Escola de Economia de São Paulo da FGV, diz que a situação atual da relação entre os países “não é normal em uma relação bilateral”.



“Nós estamos com sete meses [de mandato] do presidente [Donald] Trump e não temos sequer um embaixador americano em Brasília. Para Washington, nós enviamos os nossos melhores diplomatas, o corpo técnico do Itamaraty de alto nível, e até o momento nós não conseguimos estabelecer um diálogo profícuo, eficiente com as autoridades americanas”, analisa.



Ferraz ainda diz que a proximidade do país com outras economias quebra uma tradição do Itamaraty. “Manter equidistância, que é o não alinhamento automático com nenhum país, com nenhuma economia do mundo, esse distanciamento dessa diretriz do Itamaraty também cobrou seu preço”, completa.