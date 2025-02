‘Relações internacionais são relações de força’, afirma especialista sobre reunião Trump-Zelensky

Diálogo aberto entre Zelensky e Trump é a "segunda rodada" de encaminhamento para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, afirma Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense, em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (28). Trump e Zelensky se reúnem na Casa Branca neste momento para firmar um acordo para a exploração de minerais no território ucraniano por parte dos Estados Unidos, para "compensar" os gastos norte-americanos na guerra do leste europeu.



"As duas grandes superpotências iniciaram o diálogo. Nós sabemos que as relações internacionais são relações de força e as superpotências sempre têm um poder preponderante nesse contexto", afirma o especialista. Ferreira ainda ressalta que, além de poder, as relações internacionais dependem de interesses. "O que nós estamos vendo é um alinhamento entre Trump e Zelensky, principalmente na manutenção de Zelensky como presidente da Ucrânia e, por outro lado, o acesso dos Estados Unidos às terras raras ucranianas."